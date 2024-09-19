Kağıthane\'de Mezarlıklara Ulaşım Desteği

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KAĞITHANE belediyesi, Ayazağa ve Kilyos 'ta bulunan mezarlıklara yakınlarının kabirlerini ziyaret etmek isteyen vatandaşlar için her ayın ilk Cumartesi günü belirli saatlerde Kağıthane'nin tüm mahallelerinden kaldırılan araçlarla ulaşım desteği sağlıyor. Mezarlığa varış saatinden itibaren 1 saat bekleme süresi sonunda araçlar, aynı noktalardan geçerek dönüş yapıyor.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin konuyla ilgili olarak; "Ayazağa ve Kilyos mezarlıklarına ziyaret için servis hizmetimizi sürdürüyoruz. Ahirete irtihal eden tüm geçmişlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

Yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, Kağıthane Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü araçlar servisinin irtibat numarası ile iletişime geçebilir.