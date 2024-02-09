Kağıthane\'de Motosikletli Şüpheliler Patlayıcı Bıraktı, Ardından Silahla Ateş Edildi

KAĞITHANE'de, motosikletli iki şüpheli, tekel bayi önüne patlayıcı bırakıp kaçtı.Patlamanın ardından bayiden çıkarak motosikletlileri kovalayan bir kişi tabancayla defalarca havaya ateş etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün saat 15.15 sıralarında Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafalarında kask olan motosikletli iki şüpheli, tekel bayinin önüne gelerek beklemeye başladı. Motosikletli şüpheliler, bayinin önüne patlayıcı bıraktıktan sonra kaçtı. Birkaç saniye sonra yaşanan patlamanın ardından elinde tabancayla tekel bayinden çıkan bir kişi motosikletli saldırganların peşine düştü. Defalarca havaya ateş eden kişi, şüphelileri yakalayamayınca tekel bayine geri döndü. O sırada yakın bir noktada bulunduğu öğrenilen polis ekipleri, silah seslerini duyarak olay yerine geldi. Motosikletlilerin arkasından ateş eden kişi yakalanarak gözaltına alındı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
OLAY ANI KAMERADA
Ölen ya da yaralananın olmadığı olay, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde motosikletli şüphelilerin, kısa bir süre bekledikten sonra, tekel bayi önüne patlayıcı bırakıp kaçtığı görülüyor. Patlamanın ardından bayiden elinde tabancayla çıkan bir kişi, motosikletli saldırganların arkasından koşarak defalarca havaya ateş ediyor. Motosikletlilere yetişemeyen kişi, koşarak tekel bayine giriyor. Bir süre sonra silah sesini duyan polis ekipleri markete geliyor.
İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah kentine giden Gazzeliler, orada da İsrail zulmüyle karşılaştı. 1,4 milyon Gazzelinin sığındığı kent İsrail ordusu tarafından kuşatıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya verdiği emirde Gazzelilerin sığındığı son bölge olan Refah kentindeki sivillerin tahliye edilmesini istedi.
İstanbul'daki Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde Atatürk'ün fotoğrafını yakasına takmayan personel ile buna tepki gösteren diğer personeller hakkında başlatılan soruşturmada karar çıktı. Disipline sevk edilen personeller Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi.
Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde bir evin altının kazılıp kaçak define arandığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda evin altında kuyu açılarak define arandığı ortaya çıktı. Yapılan aramada, kuyu yanı sıra asansör sistemi, el dedektörü, kazma, balta, gaz maskesi gibi malzemeler ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, sosyal belediyecilik anlayışının altını çizerek, tüm toplumsal kesimlere karşı hassas belediyecilik hizmetleri sunacaklarını söyledi.
Yüksek kar getirili ''Fatih Terim Fonu'' vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
Gürcistan'ın Rustavi kentindeki bir çarşıda gerçekleşen saldırıda, 36 yaşındaki bir saldırgan 4 kişiyi öldürdü ve 1 kişiyi yaraladı. Saldırgan polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeki bir tırın dorsesinin arka kapısı açıldı ve içerisindeki paletler yola düştü. Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda balıklar toplandı ve yem üretimi yapan firmalara götürüldü.
Melihcan ÇALIŞKAN /İSTANBUL, SULTANAHMET'TE tramvayın yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Son Dakika › Güncel › Kağıthane'de Motosikletli Şüpheliler Patlayıcı Bıraktı, Ardından Silahla Ateş Edildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?