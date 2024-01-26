Kağıthane metro hattı, 29 Ocak'ta açılacak

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın son halkası olan Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nı 29 Ocak Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açacaklarını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Birçok özelliği ile 'ilk'lerin, ve 'en'lerin projesi olan ülkemizin en hızlı metrosu Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'mızın son halkası olan Gayrettepe-Kağıthane etabındaki çalışmaları tamamladık. 29 Ocak Pazartesi günü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla hattımızı İstanbullu vatandaşlarımızın hizmetine açacağız" dedi.

Uraloğlu, Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nın 9'uncu ve son istasyonunun Kağıthane-Gayrettepe hattı olduğunu belirterek, "Gayrettepe- Kağıthane Metro Hattı'nın 3,5 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe-Kağıthane etabındaki tamamlanan çalışmalarla toplam hat uzunluğumuz 37,5 kilometreye çıktı" ifadelerini kullandı.

'TAKSİM-İSTANBUL HAVALİMANI ARASI 41 DAKİKA OLACAK'

Uraloğlu, tamamlanan proje ile Gayrettepe- İstanbul Havalimanı arası seyahat süresinin 30 dakika, Göktürk- Mahmutbey arası seyahat süresinin 38 dakika, Tekstilkent- İstanbul Havalimanı arası seyahat süresinin 45 dakika, Taksim- İstanbul Havalimanı arası seyahat süresinin 41 dakika, Taksim- Göktürk arası seyahat süresinin 26 dakika ve 4'üncü Levent- İstanbul Havalimanı arasının ise 35 dakika olacağını bildirdi.

Hizmete açılacak Gayrettepe İstasyonu'nun 72 metre derinliğiyle hattın en derin istasyonu olma özelliğine sahip olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Bu istasyonumuzun inşası için 66 bin 577 metreküp beton imalatını tamamladık. 22 bin 824 metrekare kapalı alan inşa ettik. 32 adet yürüyen merdiven ile 8 asansör planladık. Hattımız vatandaşlarımıza sağladığı hızlı ve konforlu ulaşım imkanının yanı sıra mimari detaylarıyla da İstanbul'umuza yakışan ikonik mekanlar kazandırıyor. Bu istasyonun da hizmete alınmasıyla havalimanı metro hattımız metrobüs ve M2 Yenikapı- Hacıosman metrosuyla entegre olacak, hattın erişilebilirlik fonksiyonu gelişecek, aynı zamanda Şişli ve Beşiktaş da Kağıthane ve Eyüp ilçelerine metro ile bağlanmış olacak" değerlendirmesinde bulundu.

'KAZI REKORLARI KIRDIK'

Türkiye'de ilk defa bir metro projesinde 10 adet tünel delme makinesi TBM'nin aynı anda kullanıldığını belirten Uraloğlu, "Çok başarılı şekilde icra edilen kazı operasyonlarında gösterilen özen ve Türk mühendis ve işçisinin çaba ve gayreti; bu çaptaki makinalar arasında kazı hızında dünya rekorlarını doğurdu. TBM ilerlemelerinde; günde 64,5 metre, haftada 333 metre, ayda 1233 metre ile kazı rekorları kırdık. Saatte 120 kilometre hız ile Türkiye'nin en hızlı metro araçları da bu hattımızda kullanılıyor. Yine, ilk defa yerli ve milli imkanlarla, bakanlığımızca desteklenen bir proje ile ASELSAN ve iş birliği içinde bulunduğu TÜBİTAK tarafından geliştirilen sinyalizasyon sistemini bu metro hattımızda kullandık" dedi.

'KAĞITHANE-İSTANBUL HAVALİMANI HATTI'NDA 5,15 MİLYON YOLCU TAŞINDI'

Uraloğlu, 37,5 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metrosu'nun 34 kilometre uzunluğundaki Kağıthane- İstanbul Havalimanı kesiminin açılışını bir yıl önce gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Açılıştan itibaren 2023 yılı boyunca günde 112 sefer ile 8 istasyonda hizmet vererek; 5,15 milyon yolcu taşındı. 20 dakika sefer sıklığı ile aylık ortalama 520 bin yolcu ağırladık. Hattımızın en yoğun kullanılan istasyonları toplam yolcunun yüzde 43 ile Kağıthane ve yüzde 30'u ile İstanbul Havalimanı istasyonlarımız oldu" açıklamasında bulundu.