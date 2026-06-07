Kahire'de Gazze Ateşkes Görüşmeleri Sürüyor - Son Dakika
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Kahire'de Gazze Ateşkes Görüşmeleri Sürüyor

07.06.2026 21:02
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Filistinli gruplar, Gazze ateşkesinin ikinci aşamasını ele almak üzere Kahire'de toplanıyor.

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanma yollarını ele almak üzere Filistinli gruplar ile arabulucular arasındaki istişarelerin ikinci gün toplantılarının Mısır'ın başkenti Kahire'de yapıldığı belirtildi.

Kahire El-İhbariye televizyonunun ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı habere göre, "İsrail'in ihlalleri nedeniyle tıkanan anlaşma sürecinin gölgesinde" Filistinli gruplar Kahire'de görüşmelere devam etti.

Haberde, "Şarm El-Şeyh anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanma yollarını tartışmak amacıyla Kahire'de Filistinli gruplar ile Mısır, Katar ve Türkiye'den arabulucularla toplantıya başladı." ifadesine yer verdi.

Toplantıya katılanların isimlerinin belirtilmeyen haberde, "Toplantı, tüm Filistinli grupların temsilcilerini bir araya getiriyor." bilgisini paylaşıldı.

Hamas hareketi ise yaptığı açıklamada, Hamas liderlerinden Halil el-Hayye başkanlığındaki bir heyetin Kahire'de görüşmeler yapmak üzere ulaştığını duyurmuştu.

Haberde ayrıca, Şarm El-Şeyh anlaşması maddelerinin uygulanmasındaki tıkanıklığı aşmak için Türkiye, Mısır ve Katar'ın "yoğun çabalar sarf ettiği" vurgulandı.

Hamas dün yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik savaşını durdurma anlaşmasının ilk aşamasının tamamlanmasını ele almak ve ikinci aşamanın düzenlemelerine ilişkin tartışmalara başlamak üzere Kahire'de arabulucular ile Filistinli gruplar arasında toplantıların başladığını duyurmuştu.

Açıklamada, toplantıların amacının "Gazze Şeridi'ndeki savaşı durdurma anlaşmasını fiilen uygulamaya koymak amacıyla ulusal düzeyde üzerinde mutabık kalınan veya arabulucularla üzerinde anlaşılan yaklaşımlar bulmak" olduğunu bilgisi verilmişti.

Gazze'nin yüzde 60'dan fazlası İsrail işgali altında

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin yüzde 60'tan fazlasında da işgali sürdürdüğü belirtiliyor.

Ateşkesin ikinci aşamasında Gazze'nin yönetimi, yeniden imar süreci, uluslararası güç konuşlandırılması, İsrail ordusunun ilave çekilmesi ve Hamas'ın silahsızlandırılması gibi başlıkların ele alınması öngörülüyor.

Tarafların, Gazze'nin yeniden inşası ve gelecekteki yönetim yapısına ilişkin bazı başlıklarda ilerleme kaydettiği, ancak silahsızlanma, İsrail'in Gazze'den çekilmesi ve yeniden imar sürecinin ayrıntıları konusundaki görüş ayrılıklarının sürdüğü ifade ediliyor.

Gazze'de ateşkes anlaşmasına, İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlattığı ve iki yıl süren saldırıların ardından varılmıştı. Birleşmiş Milletler verilerine göre İsrail saldırıları Gazze'deki sivil altyapının yaklaşık yüzde 90'ında yıkıma yol açarken, yeniden imar maliyetinin yaklaşık 70 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında ateşkes ilan edilmiş, İsrailli ve Filistinli esirler karşılıklı olarak serbest bırakılmış, Refah Sınır Kapısı açılmış ve Gazze'ye insani yardım girişine izin verilmişti. Anlaşma ayrıca İsrail ordusunun Gazze'nin bazı bölgelerinden kısmi çekilmesini de öngörüyordu.

Filistin tarafı, İsrail'in anlaşmada yer alan yükümlülüklerini yerine getirmediğini ve saldırılarını sürdürdüğünü belirtiyor.

Filistinli kaynaklara göre İsrail'in ateşkesi ihlal eden saldırıları, bombardımanları ve kara saldırları sonucu anlaşmanın yürürlüğe girmesinden bu yana 951 Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 984 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahire'de Gazze Ateşkes Görüşmeleri Sürüyor - Son Dakika

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