Kahire'de Sevgi Sofrası Programı

17.02.2026 16:36
Yunus Emre Enstitüsü, Kahire'de Türk mutfağını tanıttı ve kültürel mirası paylaşma fırsatı sundu.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Mısır'ın başkenti Kahire'de "Türk Dünyası Sofra Mirası ve Sevgi Sofrası" programı gerçekleştirdi.

YEE'nin İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü ve Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği işbirliğiyle düzenlediği program, Kahire Büyükelçiliği rezidansında yapıldı.

Programa, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ve eşi Ayşen Balçık Şen, İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Çiğdem Yıldız'ın yanı sıra Mısırlı diplomatlar, gazeteciler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş insanları, sanat camiası mensupları ve Türkologların olduğu çok sayıda davetli katıldı.

Programın açılışında konuşan Kahire YEE Koordinatörü Satiye Karaalioğlu, "Yunus Emre Sevgi Sofrası" projesinin Türk mutfağının zengin birikimini farklı coğrafyalarda görünür kılmayı ve ortak kültürel mirası paylaşmayı amaçladığını belirtti.

Mısır'ın bu anlamlı kültür yolculuğunda önemli bir durak olduğunu ifade eden Karaalioğlu, enstitünün faaliyet gösterdiği ülkelerde geleneksel lezzetlerin tanıtılacağını, bu birikimin ise "100 Tarifte Türk Dünyası Sofra Mirası" başlığıyla kalıcı bir esere dönüştürülerek gelecek kuşaklara aktarılacağını kaydetti.

Türk mutfağının yüzyıllara dayanan geçmişine işaret eden Karaalioğlu, bu zenginliğin yalnızca çeşitlilik ve ustalıkla değil, paylaşma kültürüyle anlam kazandığını vurguladı. Karaalioğlu, sofranın Türk kültüründe bir araya gelmenin ve ortak duygularda buluşmanın en özel mekanı olduğunu ifade etti.

Karaalioğlu, "Bu özel akşamda bir araya gelerek, kültürel mirasımızı ve lezzetlerimizi paylaşmak için anlamlı bir fırsat yakaladık. Yunus Emre Sevgi Sofrasının, Türkiye ile Mısır arasındaki ortak değerleri ve kültürel zenginlikleri görünür kılmasını temenni ediyorum.Bu güzel buluşmaya, ev sahipliğinden dolayı Sayın Büyükelçimize ve bu etkinliğin her aşamasıyla başından sonuna kadar bizzat ilgilenen ve bizlere sundukları zarif desteklerinden ötürü Sayın Hanımefendiye şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Program kapsamında Mısırlı piyanist Şerif Salah tarafından bir piyano resitali sunuldu. Davetliler, seçkin Türk mutfağı örnekleri eşliğinde gerçekleşen müzik dinletisiyle kültür ve sanatın iç içe geçtiği bir akşam yaşadı. Katılımcılara Türk mutfağından çeşitli lezzetler ikram edildi.

Türk mutfağı atölyesi düzenlendi

Öte yandan YEE ile İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü işbirliğinde yürütülen proje kapsamında Kahire'de Türk mutfağı atölyesi düzenlendi.

Türk yemeklerine ilgi duyan 15 Mısırlı katılımcıya geleneksel lezzetler uygulamalı olarak tanıtıldı.

Kaynak: AA

Gastronomi, Diplomasi, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

