Kahramankazan Belediye Başkanı Çırpanoğlu : "Belediyenin Tüm İhtiyaçlarını Karşılayacak Modern Bir Kampüs Kuracağız"
Kahramankazan Belediye Başkanı Çırpanoğlu : "Belediyenin Tüm İhtiyaçlarını Karşılayacak Modern Bir Kampüs Kuracağız"

03.02.2026 09:58  Güncelleme: 10:36
Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği yaparak ilçeye yeni tesisler kazandıracaklarını açıkladı. Başka yatırımların yanı sıra, mevcut Fen İşleri Müdürlüğü binasının devriyle büyük maliyetlerin önüne geçileceği belirtildi.

(ANKARA)- Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, ilçeye yapılacak yeni tesisler için Ankara Büyükşehir Belediyesi ile tam bir uyum içinde çalıştıklarını belirterek, "Bu sayede belediyemizin cebinden çıkacak çok büyük bir maliyeti bertaraf etmiş olacağız. Yapılacak tesis sayesinde Kahramankazan'a hem yeni bir vizyon katacağız hem de belediyenin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak modern bir kampüs kuracağız" dedi.

Kahramankazan Belediyesi'nin 2026 yılı şubat ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu başkanlığında gerçekleşti. Başkan Çırpanoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada ilçeye kazandırılacak yeni hizmet kampüsü ve altyapı seferberliği ile ilgili, "Biz belediyenin malını satmak için değil, halkımıza kalıcı eserler bırakmak için buradayız" dedi. Meclis gündeminde yer alan Fen İşleri, Park Bahçeler ve Atölyeler Tesisi yerleşkesi tahsisi hakkında konuşan Çırpanoğlu, geçmiş döneme atıfta bulunarak muhalefetteyken bu alanın satışına karşı dik durduklarını hatırlattı.

"Taşınmaz geçici süreyle ABB'ye devredilecek"

Başkan Çırpanoğlu, "Geçtiğimiz dönem muhalefet başkanvekili iken mevcut Fen İşleri binasının satışı gündeme gelmişti. O gün, 'Yeni bir hizmet binası yapmadan burayı satamazsınız; seçim parası bulmak için belediyenin yerleşkesini satmak hukuken de siyaseten de etik değildir' diyerek bu satışı engellemiştik. Eğer o gün bu direnci göstermeseydik ve seçim sonucu farklı olsaydı, bugün Fen İşleri binamız yerle yeksan olmuştu" diye konuştu.

İlçeye yapılacak yeni tesisler için Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile tam bir uyum içinde çalıştıklarını belirten Çırpanoğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş'a özel olarak teşekkür ederek, yeni projenin detaylarını şu sözlerle aktardı:

"Taşınmaz geçici süreyle ABB'ye devredilecek. Tesisler yapıldıktan sonra tekrar Kahramankazan Belediyesi'ne tahsisi gerçekleşecek. Bu sayede belediyemizin cebinden çıkacak çok büyük bir maliyeti bertaraf etmiş olacağız. Halihazırda mevcut Fen İşleri Müdürlüğü hizmet binamız hastane bölgesindeki yeni binalar arasında atıl bir vaziyette kaldı. Yapılacak olan tesis sayesinde Kahramankazan'a hem yeni bir vizyon katacağız hem de belediyenin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak modern bir kampüs kuracağız."

"30 yıllık asfalt hasretini bitirmenin gururunu yaşıyoruz"

Çırpanoğlu, kırsal mahallelerdeki yol sorununa da değindi. Özellikle Çalta Mahallesi'ndeki çalışmaları bir zafer olarak niteleyen Çırpanoğlu,  "Şükürler olsun, Çalta'nın en büyük problemi olan asfaltı çok güzel bir şekilde attık. Sadece orası da değil; aracılığımızla Çırpan ve Alibey mahallelerinin de asfaltı yapıldı. 30 yıllık asfalt hasretini bitirmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

Başkan Çırpanoğlu ayrıca, komşu ilçeler Kızılcahamam ve Çamlıdere'ye de "hemşehricilik bilinciyle" destek verdiklerini, çevre ilçelerin Kahramankazan nezdinde değerli olduğunu vurguladı.

Çırpanoğlu, altyapı kuruluşlarının (Başkent Gaz ve Enerjisa) açtığı çukurlar konusunda halkın şikayetlerini bizzat takip ettiğini belirtti. Vatandaşların eleştirilerinde haklı olduğu yönlerin bulunduğunu kaydeden Başkan Çırpanoğlu, "Yama ekiplerimizi devreye sokuyoruz ancak kış şartlarında bitüm bulmak zor olabiliyor. Burada büyükşehir-küçükşehir ayrımı yapmıyoruz. Bu yerleri asfalt kırığıyla veya betonla kapatmak bizim görevimiz. Eksikliği gidermek için elimizden geleni yapacağız" sözleriyle mağduriyetlerin giderileceğinin teminatını verdi.

Toplantıda ayrıca yönetmelik değişikliği gereği Muhtarlık İşleri Müdürlüğü kapatıldı. Başkan Çırpanoğlu, olası risklere karşı daha dirençli bir Kahramankazan için yerine Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü'nün açıldığını duyurdu.

Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü, Selim Çırpanoğlu, Kahramankazan, Yerel Yönetim, Güncel, Son Dakika

