Kahramankazan Belediye Başkanı Çırpanoğlu\'ndan Ucarı Mahallesi Ziyareti

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(ANKARA) - Ucarı Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Kahramankazan Belediye Başkanı Çırpanoğlu, "Altyapı sorunlarını çözerek büyük bir asfalt sezonu geçirdik. İlçemiz hızla büyüyor ve ulaşım alanında da önemli adımlar atacağız. Laf değil çözüm üretiyoruz. Memleketime hizmet etmek benim için büyük bir onur" dedi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Ucarı Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek mahalleye ilişkin sorun ve talepleri dinledi. Çırpanoğlu mahalle sakinleriyle sohbet ederek altyapı, ulaşım, çevre düzenlemesi ve sosyal donatı gibi konularda vatandaşların isteklerini dinledi. Çırpanoğlu, mahallenin ihtiyaçlarının en kısa sürede karşılamak için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Göreve geldikten sonra ilçede huzur ortamını sağladıklarını belirten Başkan Çırpanoğlu, "Hedefimiz, Kahramankazan'ı hak ettiği seviyeye getirmek. Altyapı sorunlarını çözerek büyük bir asfalt sezonu geçirdik. İlçemiz hızla büyüyor ve ulaşım alanında da önemli adımlar atacağız. Terminalimizi yeniden ilçemize kazandıracağız. Laf değil çözüm üretiyoruz. Memleketime hizmet etmek benim için büyük bir onur" diye konuştu.