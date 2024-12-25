Kahramankazan Belediye Başkanı Personel İle Kahvaltıda Bir Araya Geldi

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(ANKARA)- Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleriyle kahvaltı programında bir araya gelen Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu,"Personelimiz mutluysa biz de mutluyuz. Hep birlikte daha güzel bir Kahramankazan için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ile kahvaltı programında bir araya geldi. Kumpınar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Belediye Başkan Yardımcıları Sedat Kubat ve Ali İhsan Baykurt da katıldı. Başkan Çırpanoğlu, personelin taleplerini dinledi ve görüş alışverişinde bulundu.

Çırpanoğlu, temizlik işçilerinin fedakar çalışmalarına dikkat çekerek, "Ne kadar zor şartlarda ve meşakkatli bir iş yaptığınızın farkındayım. Belediyenin en zor görevlerinden birini yürütüyorsunuz. Buna rağmen büyük bir özveriyle çalışıyorsunuz ve biz bu emeği görmezden gelecek insanlar değiliz. Personelimiz mutluysa biz de mutluyuz. Hep birlikte daha güzel bir Kahramankazan için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.