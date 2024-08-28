Kahramankazan Belediye Başkanı Salı Pazarı'nı Ziyaret Etti

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(ANKARA) - Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Salı Pazarı'nı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşla bir araya geldi.

Salı Pazarı ziyaretinde Başkan Çırpanoğlu, pazar alanındaki esnafa tek tek uğrayarak sorunlarını ve taleplerini dinledi. Çırpanoğlu, alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet ederek, pazarın sunduğu hizmetler ve genel memnuniyetleri hakkında bilgi topladı.

Her zaman vatandaşların yanında olduğunu, çalışmalarının da bu yönde devam ettiğini belirten Çırpanoğlu, "Hem esnafımızın hem de vatandaşlarımızın görüşlerini dinlemek ve onların ihtiyaçlarına çözüm üretmek bizim önceliğimizdir. Burada olmak ve vatandaşlarımızın sesini doğrudan duymak bizim için çok kıymetli. Hem esnaf hem de vatandaşın memnuniyetini artırmak amacıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.