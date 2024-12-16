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(ANKARA) - Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

Mesaisinin büyük bir bölümünü sahada geçiren Başkan Çırpanoğlu, vatandaşlarla birebir temas kurarak ihtiyaç, talep ve sorunları yerinde tespit ediyor. Başkan Çırpanoğlu, mahalle ziyaretleri kapsamında son olarak İçören Mahallesi'ni ziyaret etti.

Ziyarete Belediye Başkan Yardımcıları Sedat Kubat, Ali ihsan Baykurt ve Cemal Öztürk eşlik etti. Burada mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Çırpanoğlu, vatandaşların taleplerini dinledi ve belediye çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Başkan Çırpanoğlu, "İçören Mahallemizdeki hemşehrilerimizle buluşmaktan büyük mutluluk duyduk. Mahallelerimizdeki sorunları yerinde tespit ederek çözümler üretiyoruz. Halkımızın taleplerini dinleyip ihtiyaçlarını karşılamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Kahramankazan'ın her bir sokağı için yılmadan, yorulmadan çözüm üretmeye devam edeceğiz" dedi.