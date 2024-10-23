Kahramankazan Belediyesi'nden Engelsiz Yaşam Merkezi - Son Dakika
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Kahramankazan Belediyesi'nden Engelsiz Yaşam Merkezi

Kahramankazan Belediyesi\'nden Engelsiz Yaşam Merkezi

Kahramankazan Belediyesi, Engelsiz Yaşam Merkezi ile engelli bireylerin fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sunmayı amaçlıyor. Merkez, ücretsiz eğitim, spor ve sanat atölyeleri düzenleyerek toplumsal farkındalığı artırıyor.

23.10.2024 10:58  Güncelleme: 12:36
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(ANKARA)- Kahramankazan Belediyesi'nin hayata geçirdiği Engelsiz Yaşam Merkezi, bir yandan verdiği eğitimler ile engelli bireylerin kendilerini geliştirmelerine katkı sunarken, diğer yandan düzenlediği sanat atölyeleri ile yeteneklerini keşfetmelerini sağlıyor.

Sağlık, spor, eğitim ve sanat gibi birçok farklı alanda engelli vatandaşlara ücretsiz hizmet sunması için Kahramankazan Belediyesi tarafından hayata geçirilen Engelsiz Yaşam Merkezi, toplumda eşit fırsatlar oluşturmayı amaçlıyor. Merkez, engelli bireylerin fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmak için çeşitli programlar düzenliyor. Sağlık alanında uzman ekiplerle rehabilitasyon hizmetleri sunan merkez, aynı zamanda spor aktiviteleri ile bireylerin bedensel gelişimini destekliyor. Eğitim programları ise engelli bireylerin kendilerini geliştirmelerine olanak tanırken, sanat atölyeleri yeteneklerini ortaya çıkarmalarına yardımcı oluyor.

Engelsiz Yaşam Merkezi, engelli bireylerin sosyal hayata katılımlarını artırarak, toplumda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kahramankazan Belediyesi'nden Engelsiz Yaşam Merkezi - Son Dakika

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