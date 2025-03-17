Kahramankazan Belediyesi'nden Esnafa Destek Çantası

(ANKARA) - Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Belediye tarafından hazırlanan ve esnafın işlerinde kullanabilecekleri çeşitli eşyaları içeren destek çantalarını ilçede hizmet veren esnafa ulaştırdı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, ilçe genelindeki berber ve kahvehane esnafına yönelik hazırlanan destek çantalarını gerçekleştirdiği ziyareti sırasında esnafa iletti.

İlçe esnafının vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmesi için yapılabilecek çalışmalar hakkında esnafla görüş alışverişinde bulunan Çırpanoğlu, esnafın güncel durumu hakkında da bilgi aldı.

Çırpanoğlu, "Sizlerin sorunlarını dinlemek, bu meseleleri meclis gündemine taşıyarak çözüme kavuşturmak bizim öncelikli görevimizdir. Sizlerden aldığımız geri bildirimleri titizlikle takip ederek çözüme kavuşturmak için kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Ziyarette Başkan Çırpanoğlu, esnafa bol kazanç dileklerini iletti.