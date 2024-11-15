Kahramankazan Belediyesi'nden İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

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(ANKARA) - Kahramankazan Belediyesi, iş kazalarını en aza indirmek ve daha güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla personeline kapsamlı bir iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Yasemin Gökyer tarafından verilen eğitimlerde, Kahramankazan Belediyesi çalışanlarına güvenlik önlemleri, risk analizleri, kişisel koruyucu donanımların kullanımı ve acil durum eylem planları gibi konularda detaylı bilgiler sunuldu. Eğitim sürecinde özellikle kazaların önlenmesi için alınması gereken önlemler üzerinde duruldu ve çalışanların günlük iş akışlarında karşılaşabilecekleri olası tehlikeler konusunda farkındalık kazanmaları sağlandı.

Belediye, söz konusu eğitimlerin düzenli olarak yapılmasının çalışanların güvenliğini sağlamak ve iş kazalarını en aza indirmek için önem taşıdığını belirtti.