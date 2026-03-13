Kahramankazan Belediyesi, İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Yönelik Desteklerini Sürdürüyor - Son Dakika
Kahramankazan Belediyesi, İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Yönelik Desteklerini Sürdürüyor

13.03.2026 12:20  Güncelleme: 13:26
Kahramankazan Belediyesi, ramazan ayı boyunca sosyal destek çalışmalarını devam ettiriyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar, halk kartlarına yüklenen bakiyelerle temel ihtiyaç ürünlerini satın alabiliyor. Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, ramazanın paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu vurgulayarak, desteklerin süreceğini açıkladı.

(ANKARA)- Kahramankazan Belediyesi, ramazan ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal destek çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda vatandaşlar, halk kartlarına yüklenen bakiyeler ile temel ihtiyaç ürünlerini temin ederek alışveriş yapabiliyor.

Kahramankazan Belediyesi, Sosyal Destek Merkezi aracılığıyla vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. Ramazan ayı dolayısıyla belediye tarafından sosyal yardım kapsamında halk kartlarına bakiye yüklemesi yapıldı. Yüklenen bakiyelerle vatandaşlar, Sosyal Market'ten temel ihtiyaç ürünlerini temin ederek alışveriş yapabiliyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla yürütülen uygulama ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar, kendileri için hazırlanan sosyal marketten ihtiyaç duydukları ürünleri seçerek alışveriş yapma imkanı buluyor.

Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, ramazanın paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu belirterek, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Ramazan dolayısıyla Halk Kartlara yüklenen desteklerle hemşehrilerimizin temel ihtiyaçlarını karşılamalarına katkı sağlamaya devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Selim Çırpanoğlu, Kahramankazan, Güncel, Son Dakika

