Kahramankazan Belediyesi Üniversite Adaylarına Tercih Rehberliği Hizmeti Sunuyor

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(ANKARA) - Kahramankazan Belediyesi, üniversite adaylarına destek olmak amacıyla Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih rehberliği hizmeti sunuyor.

Kahramankazan'da uzman rehber danışmanlığında verilen YKS tercih rehberliği hizmeti, 2 Ağustos'a kadar Belediye Binası'nda Mavi Ay Birimi'nde devam ediyor. Öğrenciler ve veliler tarafından yoğun ilgi gören hizmet sayesinde, doğru tercih yapma sürecinde profesyonel destek almak mümkün oluyor.