Kahramankazan Belediyespor Kulübü Sporcularından Başkan Çırpanoğlu\'na Ziyaret

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(ANKARA)- Kahramankazan Belediyespor Kulübü sporcuları, Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Kahramankazan Belediyespor Kulübü olarak halter ve bocce dallarında katıldıkları turnuva ve şampiyonalarda büyük bir başarıya imza atan kulüp sporcuları, elde ettikleri madalya ve kupaları Belediye Başkanı ve Belediyespor Kulübü Başkanı Selim Çırpanoğlu'na takdim etti. Kulüp Başkanı Çırpanoğlu'nun destekleri ile başarının kaçınılmaz olduğunu söyleyen sporcular, müsabakalara hazırlık sürecinde tecrübelerini ileten antrenörlerinin de emeklerinin büyük olduğunu vurguladılar.

"Evinize hoş geldiniz"

Başkan Çırpanoğlu, "Aldıkları başarılarla bizleri gururlandırmakla kalmayıp aynı zamanda mutluluklarını bizlerle paylaşan güzel yürekli sporcularımızı gönülden tebrik ediyorum. Evinize hoş geldiniz" dedi.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazanarak Türk bayrağını Avrupa sahnesinde dalgalandıran Nazmiye Muratlı'ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Çırpanoğlu, sporun tüm dallarında Türk gençlerinin dereceleri alt üst etmeye devam edeceğinden şüphesinin olmadığını söyledi.