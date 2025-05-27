Kahramankazan'da 500 Çiftçiye 850 Bin Sebze Fidesi Desteği

(ANKARA) - Kahramankazan Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından ilçedeki 500 çiftçiye, toplam 850 bin sebze fidesi dağıtıldı.

Kahramankazan Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından çiftçiye yüzde 50 hibe, yüzde 50 çiftçi katkı paylı sebze fidesi desteği verildi.

Belediye olarak "üreten şehir" hedeflerine ulaşmak istediklerini, bu kapsamda esnafın yanında çiftçileri de yalnız bırakmayacaklarını söyleyen Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, "Şubat ayında aldığımız sebze fidesi taleplerini bugün yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Her zaman çiftçilerimizin emekleriyle yeşeren mahsullerine hak ettiği değeri verecek, adeta kendi kaderlerine terk edilen çiftçilerimize yönelik destek programlarımızı artırarak devam ettireceğiz. Sebze fidesi desteğimiz çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Domates, biber, patlıcan, salatalık ve türlerinden oluşan dokuz çeşit, toplam 850 bin fideyi toprakla buluşturduklarını dile getiren Çırpanoğlu, ilçenin tarımda altın çağını yaşayacağı günlerin çok uzakta olmadığını belirtti.