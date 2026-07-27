Kahramankazan'da milli coşku sinema keyfiyle buluştu - Son Dakika
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Kahramankazan'da milli coşku sinema keyfiyle buluştu

Kahramankazan\'da milli coşku sinema keyfiyle buluştu
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Kahramankazan Belediyesi, Millet Bahçesi'nde düzenlediği dev ekran etkinliğinde vatandaşları buluşturdu. Önce A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın VNL şampiyonluğu kutlandı, ardından Hababam Sınıfı filmi izlendi.

(ANKARA) - Kahramankazan Belediyesi, vatandaşları Millet Bahçesi'nde düzenlediği dev ekran etkinliğinde buluşturdu. Milli coşku ile sinema keyfini bir araya getiren etkinlikte hem Filenin Sultanları'nın şampiyonluğu kutlandı hem de Türk sinemasının unutulmaz klasiği "Hababam Sınıfı" izlendi.

Millet Bahçesi'ni dolduran yüzlerce vatandaş, Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu ile birlikte milli heyecana ortak oldu. Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'ndeki East Asian Games Dome'da oynanan 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) final maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya ile karşı karşıya geldi.

Filenin Sultanları, Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek 2023'ün ardından tarihinde ikinci kez VNL Şampiyonu oldu. Dev ekrandan maçı anbean takip eden vatandaşlar, son sayının ardından şampiyonluk coşkusunu büyük bir sevinç ve gururla kutladı.

BAŞKAN ÇIRPANOĞLU'NDAN FİLENİN SULTANLARI'NA TEBRİK MESAJI

Çırpanoğlu, maç sonrasında A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik ederek, "A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya karşısında sergilediği üstün mücadeleyle bir kez daha dünyanın en büyüğü olduğunu kanıtladı. Azimleri, inançları ve sahada sergiledikleri muazzam mücadeleyle tüm Türkiye'nin göğsünü kabartan 'Filenin Sultanları'nı yürekten tebrik ediyorum. Bizlere bu haklı gururu yaşattıkları için şükranlarımı sunuyorum" dedi.

AKŞAM KUŞAĞINDA NOSTALJİ RÜZGARI

Milli takımın şampiyonluk coşkusunun ardından etkinlik, Türk sinemasının efsane yapımı "Hababam Sınıfı" açık hava sinema gösterimiyle devam etti. 7'den 70'e her yaştan vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği gösterimde, hafızalara kazınan karakterler ve unutulmaz sahneler açık havada kahkahalar eşliğinde izlendi.

Kaynak: ANKA

Kahramankazan, Kültür Sanat, Sinema, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramankazan'da milli coşku sinema keyfiyle buluştu - Son Dakika

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