Kahramankazan Belediyesi'nden Vatandaşlara Lokma İkramı

(ANKARA)- Kahramankazan Belediyesi, Miraç Kandili dolayısıyla Köprübaşı ve Ulu Cami'de vatandaşlara lokma ikramında bulundu.

Kahramankazan Belediyesi, Miraç Kandili dolayısıyla lokma dağıtımı yaptı. Köprübaşı ve Ulu Cami'de düzenlenen programlarda, ibadetlerini yerine getiren vatandaşlara lokma dağıtıldı. Belediye Başkan Yardımcıları Ali İhsan Baykurt ve Dilşad Taş Polat'ın katılımıyla gerçekleştirilen programda beraberlik ve dayanışma vurgusu yapıldı.

Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, "Kandilimizin ilçemize, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu mübarek gecelerin kardeşliğimizi, dayanışmamızı ve gönül bağlarımızı güçlendirmesini temenni ediyorum" dedi.