Kahramankazan\'da park ve kaldırımlarda budama ile bakım yapıldı

(ANKARA) - Kahramankazan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, park, kaldırım ve yol kenarlarında bakım ve düzenleme çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalarda ağaç ve bitkiler budanırken, yabani otlar biçildi; parklardaki oyun gruplarının bakım ve onarımları yapıldı.

Kahramankazan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün çalışmaları kapsamında Yıldırım Beyazıt, Satıkadın, Atatürk ve Saray mahallelerinde kaldırım ve yol kenarlarındaki ağaçların budaması ile yabani otların biçimi yapılarak çevre temizlendi. Çalışmalada araç ve yaya geçişini engelleyen bitki ve ağaçlar da düzenlendi.

Uğur Özer, Yusuf Pazar, Fatih Keskin, Milli Egemenlik, Sağlık ve Fatih Devravut parklarında ise çim ve yabani ot biçimi gerçekleştirilirken, oyun gruplarında bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapıldı.