Kahramankazan Belediye Başkanı Çırpanoğlu: "Ramazan Ayının Bereketini İlçemizde Yaşatmak İçin Kapı Kapı Dolaşıyoruz"

23.02.2026 12:25  Güncelleme: 14:02
Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Ramazan ayı vesilesiyle ilçedeki mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlara hazırladığı yardım kolilerini takdim etti. Çırpanoğlu, Ramazan'ın bereketini yaşatmak için kapı kapı dolaştı ve hemşehrileriyle sohbet etti.

(ANKARA) - Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, ilçedeki mahalleleri ve TOKİ bölgesini ziyaret ederek, ramazan için hazırlanan kolilerini vatandaşlara takdim etti. Çırpanoğlu, "Ramazan ayının bereketini ilçemizde yaşatmak için kapı kapı dolaşıyoruz. Bu güzel insanlara hizmet etmekten daha şerefli bir makam yoktur" dedi.

Ramazanın hediyeleşme ve dayanışma ayı olduğuna dikkati çeken Çırpanoğlu; Yeşil Yuvam Sitesi, Öğretmenler Sitesi, Belediyeler Sitesi ve TOKİ konutlarında ikamet eden vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Ramazan dolayısıyla hazırlanan kolilerini vatandaşlara kendi elleriyle teslim eden Çırpanoğlu, kapı kapı gezerek hemşehrileriyle sohbet etti.

Çırpanoğlu, "Ramazan ayının bereketini ilçemizde yaşatmak için kapı kapı dolaşıyoruz. Bizlere sadece evlerini değil, gönül kapılarını da açan hemşehrilerimiz için ne yapsak az kalır. Bu güzel insanlara hizmet etmekten daha şerefli bir makam çok azdır. Tüm hemşehrilerimizin Ramazan-ı Şerifi mübarek olsun" dedi.

Kaynak: ANKA

