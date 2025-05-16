Kahramankazan'da TÜBİTAK 4006-C Bilim Fuarı Açıldı

(ANKARA)- Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Kahramankazan Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin hazırladığı TÜBİTAK 4006-C Bilim Fuarı'nın açılışını gerçekleştirdi. Fuar alanındaki stantları gezen Çırpanoğlu, "Geleceğimizi inşa edecek, hayatımızı kolaylaştıracak böylesi güzel projelere imza atan evlatlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Ülke genelinde düzenlenen TÜBİTAK 4006-C Bilim Fuarı Festivali çağrısı, Kahramankazan'da da cevap bulmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kahramankazan Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı bilim fuarının açılışı yapıldı. Açılışa, Kahramankazan Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım, TÜBİTAK temsilcileri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Fuar alanındaki stantları gezen Başkan Çırpanoğlu, öğrencilerden projeler hakkında bilgi aldı. Öğrencilerin genç beyinlerine ülke olarak ihtiyaç duyulduğunu belirten Çırpanoğlu, "Gençleri çok seviyoruz. Fikirlerini önemsiyoruz. Geleceğimizi inşa edecek, hayatımızı kolaylaştıracak böylesi güzel projelere imza atan evlatlarımızı tebrik ediyorum. Başarılarınız daim olsun" dedi.

Öğrencilere araştırmayı, mücadele etmeyi ve inanmayı hiçbir zaman bırakmamaları tavsiyesinde bulunan Çırpanoğlu, bilim fuarında emeği geçen öğretmenleri ve öğrencileri tebrik etti.