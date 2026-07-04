Kahramankazan'da uyuşturucu operasyonu

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kahramankazan'da düzenlenen operasyonda 20 kilogram esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 zanlı "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alındı.
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