Kahramankazan Mahalle Kültür Evleri'nde Okul Dönemi Ders Kayıtları Başladı

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(ANKARA)- Kahramankazan Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mahalle Kültür Evleri, okul dönemi ders kayıt başvurularını almaya devam ediyor.

Kahramankazan'da yaşayan vatandaşları sosyo-kültürel anlamda desteklemek, eğitim gören çocuklara okul hayatlarında destek olmak ve düğün, nişan, asker uğurlaması, taziye ve toplantı gibi organizasyonlarda vatandaşların uygun fiyatla yararlanmalarını sağlamak için hizmet veren Mahalle Kültür Evleri'nde okul dönemi ders kayıt başvuruları devam ediyor.

Kahramankazan'da yaşayan yetişkinlerin moral ve motivasyonlarını artırmalarını hedefleyen Mahalle Kültür Evleri, okul döneminin başlamasıyla çocukların eğitim hayatlarında öğrendikleri bilgileri pekiştirmek adına Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler konularının bulunduğu dersler veriyor. İlk ders zilinin 16 Eylül Pazartesi günü çalacağı Mahalle Kültür Evleri, alanında uzman eğitmenleri ile birlikte öğrencilerini bekliyor.

Kahramankazan'da ikamet eden vatandaşların eşit şartlarda hizmet aldıklarını vurgulayan Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu şöyle konuştu:

"Mahalle Kültür Evleri'miz yetişkin ve gençlerimize yönelik çalışmalar yürütmeye devam ediyor. Yetişkin bireylerimize resimden el sanatlarına, genç ve miniklerimize gitar kursundan matematik dersine kadar alınan talepler doğrultusunda kurs vermeyi sürdürüyoruz. Ayrım yapmadan, sosyal ve ekonomik anlamda her vatandaşımıza eşit ve adil hizmet etme anlayışımız gereği Kahramankazan Belediye'mizin imkanlarını vatandaşlarımızın faydasına kullanmaya devam ediyoruz. Eğlenirken öğrenmenin keyfini, Mahalle Kültür Evleri'mizde çıkarın."

Gençlerin ve çocukların eğitim öğretim hayatları boyunca her zaman yanlarında olduklarını vurgulayan Çırpanoğlu, Kahramankazan'a yapılan eğitim yatırımlarının ilerleyen süreçte artarak devam edeceğini de sözlerine ekledi.