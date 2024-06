Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, YKS\'ye giren öğrenci yakınlarını yalnız bırakmadı

Güncel

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Büyükşehir Belediyesi, YKS'ye giren öğrenci yakınlarını yalnız bırakmadı.

Başkanı Fırat Görgel, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) yerleşkesi içerisinde oluşturulan bekleme alanını ziyaret ederek, öğrenci yakınlarının heyecanına ortak oldu.

Görgel, gazetecilere, kent genelinde 80 bin öğrencinin YKS'ye girdiğini onları böylesi bir önemli günde yalnız bırakmak istemediklerini belirtti.

Hayatlarının dönüm noktalarından birisi olan öğrencilere her türlü desteği verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini akataran Görgel, şunları kaydetti:

"Gerçekten her biri için hayatının önemli bir an tabii ki ama hayat bununla başlayıp bununla bitmiyor. İnşallah onlar hakkında hayırlısı neyse o olsun. Sadece hayatları için ve önemli noktalardan bir tanesi ama bu sene olmaz, sonraki sene olur, sonraki sene olmaz, daha sonra olur. Önemli olan onların canının sağ olması, onların psikolojilerinin iyi olması. Kahramanmaraş deprem geçirmiş bir şehir. Çünkü burada insanımızın motivasyonunu sağlamakta kolay bir şey değil. Gençlerimizin kendi motivasyonlarını sağlamak da kolay değil. Yaklaşık 80 bin öğrencimiz bugün sınav heyecanını yaşıyor. İnşallah 80 bini içinde hayatlarının bundan sonraki için haklarında hayırlısı neyse o olsun. Gücümüz yettiğince yerel yönetimlerin onların yanında yer aldığını hissettirmek istiyoruz. Her anlarında da sadece bu sınavla alakalı değil, diğer organizasyonlarla da hep yanlarında yer almaya devam edeceğiz."

Başkan Görgel, kent sakinleri olarak zor bir süreçten geçtiklerini, elde edilecek başarının sadece öğrencileri değil tüm ülkeyi sevindireceğini kaydetti.