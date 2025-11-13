Kahramanmaraş Deprem Davasında Tutuklu Müteahhitin Savunması - Son Dakika
Kahramanmaraş Deprem Davasında Tutuklu Müteahhitin Savunması

13.11.2025 20:14
Kahramanmaraş'ta 42 kişinin ölümüne neden olan Bad-ı Saba Konutları davasında tutuklu müteahhit Şahin Avşaroğlu, savunmasında binaların malzeme sorununu reddetti. Mahkeme, Avşaroğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 2026'ya erteledi.

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 42 kişinin hayatını kaybettiği Bad-ı Saba Konutları davasında tutuklu AK Partili müteahhit Şahin Avşaroğlu, savunmasında, "Deprem sonrası enkazlarda çalıştım, kaçacak olsam o zaman kaçardım. Malzemelerinde sorun olan binalara ilişkin davalarda sanıklar tahliye edildi, bu binanın malzemelerinde hiçbir sorun yoktur" dedi. Avşaroğlu'nun avukatı da, "Müvekkil tahliye edilirse muhalif kanallarda haber olur diye tahliye kararı verilmediğini duyuyoruz" ifadelerini kullandı. Mahkeme, sanık Avşaroğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 5 Şubat 2026 tarihine erteledi.

6 Şubat depremlerinde, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Güneşevler Mahallesi'nde bulunan Bad-ı Saba Konutları A Blok'un yıkılması sonucu 42 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın yıkılmasına ilişkin soruşturma kapsamında binanın müteahhidi, aynı zamanda statik proje müellifi ve şantiye şefi olan tutuklu sanık Şahin Avşaroğlu ile tutuksuz sanıklar olan kardeşi ve ortağı İsmail Avşaroğlu, mimari proje müellifi Hülya Kaptanoğlu, şantiye şefleri Ömer Faruk Tatarlı ve Ali Enes Çakallıoğlu, zemin etüt raporu müellifi Lütfi Varol, statik proje uygulama ve denetçisi Hacı Kocabaş, mimari proje ve uygulama denetçileri Hasan Tümer ile Alper Ömer Doğan ve yapı denetim firması yetkilisi Ahmet Fatih Tekerek hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen yedinci duruşmaya, depremde yakınlarını kaybedenler, tutuklu sanık müteahhit Şahin Avşaroğlu, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

"1013 gündür tarifi mümkün olmayan acılar yaşıyoruz"

Depremde 3 çocuğu ile annesini kaybeden Nuri Gülçin, önceki beyanlarını tekrar ederek, "1013 gündür tarifi mümkün olmayan acılar yaşıyoruz. Şikayetim devam etmektedir. Sanığın tutukluluk halinin devamına ve cezalandırılmalarına karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

Müşteki avukatı Ferhan Gündoğdu, beyanında tutuklu sanık Şahin Avşaroğlu'nun tutukluluk halinin devamını talep etti. Gündoğdu, "Dosya bir bütün olarak yürütülmeli, en başta yargılanması gereken belediye başkanıdır. Kamu görevlilerinin dosyaya eklenmesini istiyoruz. Burada yapı müteahhidinin çok büyük suçu vardır, ancak tek suçlu kendisi değildir. Diğer sanıkların da tutuklu yargılanmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Tutuklu sanık Şahin Avşaroğlu ile diğer sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları reddetti. Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında, Avşaroğlu'nun tutukluluk halinin devamını talep etti.

"Ben depremden sonra enkazlarda çalıştım, kaçacak olsam o zaman kaçardım"

Mütalaayı kabul etmediğini belirten Avşaroğlu, "Savcılık makamı genellikle kaçma, saklanma ve delil karartma şüphesinden dolayı tutukluluğumun devamını talep etmektedir. Binanın bulunduğu yere yeni binalar yapılmıştır, karartılacak bir delil yoktur. Ben depremden sonra enkazlar da çalıştım, kaçacak olsam o zaman kaçardım. Bilirkişi raporlarına göre sorunun zeminde olduğu değerlendirilmiştir. Ancak son gelen raporda zeminde herhangi bir sorun olmadığı ortaya çıkmıştır. Malzemelerinde problem olan binalara ilişkin davalarda sanıklar tahliye edilmiştir, bu binanın malzemelerinde hiçbir sorun yoktur. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

"Müvekkil tahliye edilirse muhalif kanallarda haber olur diye tahliye kararı verilmediğini duyuyoruz"

Sanık Şahin Avşaroğlu'nun avukatı Cankat Şahin, mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, "Bu dosyada müvekkil hakkında dava açılmaması gerekirdi. Soruşturma aşamasında Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden alınan raporda sanıklara kusur atfedilmedi, buna rağmen ek rapor alındı. Ek raporda da kusur bulunmadığı halde müvekkilin tutukluluğuna devam edilerek dava açıldı" dedi.

Avukat Şahin, müvekkilinin deprem öncesinde Dulkadiroğlu AK Parti İlçe Başkanı olduğunu belirterek, "Müvekkil tahliye edilirse muhalif kanallarda haber olur diye tahliye kararı verilmediğini duyuyoruz. Dava yalanlar ve dedikodular üzerine açıldı. Müvekkilim 33 aydır tutuklu. 7,5 yıl ceza alsa infazını tamamlamış olacaktı. Mahkeme heyetleri adeta infaz makamı gibi davranıyor. Tahliye talep edeceğiz ancak yapamayacağınız şeyi istemeyeceğiz" diye konuştu.

Duruşma 5 Şubat'a ertelendi

Mahkeme heyeti, bilirkişi raporunun dönüşünün beklenmesine ve sanık Şahin Avşaroğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma, 5 Şubat 2026 tarihine ertelendi.

Kaynak: ANKA

Politika, Güncel, Son Dakika

