Kahramanmaraş depreminde vefat eden sigortalılara emeklilik hakkı talebi - Son Dakika
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Kahramanmaraş depreminde vefat eden sigortalılara emeklilik hakkı talebi

Kahramanmaraş depreminde vefat eden sigortalılara emeklilik hakkı talebi

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Eğitim Sekreteri Mehmet Nalbantbaşı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden sigortalıların hak sahiplerine emeklilik aylığı bağlanması talebinde bulundu. Nalbantbaşı, depremin bölgedeki ekonomik ve sosyal etkisine dikkat çekerek, devletin sosyal güvenlik önlemleriyle vatandaşlarına destek olması gerektiğini vurguladı. Benzer kolaylıkların daha önceki depremlerde sağlandığını belirten Nalbantbaşı, Kahramanmaraş depreminde de aynı adımların atılmasını istedi.

21.02.2024 11:05
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Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Eğitim Sekreteri Mehmet Nalbantbaşı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde vefat eden sigortalıların hak sahiplerine aylık bağlanması talebinde bulundu.

Nalbantbaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin 11 il, 124 ilçe, 6 bin 929 köy ve mahallede ağır yıkıma neden olduğunu belirterek, afette 53 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiğini, 107 binden fazla kişinin de yaralandığını anımsattı.

TÜED'in Kahramanmaraş Şube Başkanı olarak depremin ekonomik ve sosyal alandaki yıkıcı etkisini net bir şekilde yaşadığını ifade eden Nalbantbaşı, bölgedekilerin yaşama tutunması için sosyal güvenliğin önemine dikkati çekti.

"Emeklilik hakkı için kolaylaştırıcı adımlar atılmalı"

Deprem nedeniyle ailelerin parçalandığını, çok sayıda çocuğun öksüz ve yetim kaldığını vurgulayan Nalbantbaşı, şöyle konuştu:

"Devletimiz, sosyal güvenliğin ve sosyal devletin bir gereği olarak her vatandaşına sahip çıkmalı. Bunun da başlıca yolu sosyal güvenlik şemsiyesinden geçiyor. Bunun için 1999'daki Marmara ve 2011'deki Van depremlerinde olduğu gibi Kahramanmaraş merkezli depremlerde vefat eden sigortalıların emeklilik hakkını elde etmesi için de kolaylaştırıcı adımlar atılmalı. Marmara Depremi'nde ölüm aylığı bağlanabilmesi için 900 prim günü şartı 360 güne, Van Depremi'nde 900 prim günü şartı ise 30 güne düşürülmüştü. Benzer bir kolaylık Kahramanmaraş merkezli depremlerde vefat eden sigortalıların hak sahiplerine de tanınmalı."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş depreminde vefat eden sigortalılara emeklilik hakkı talebi - Son Dakika

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