Kahramanmaraş Depremlerine İlişkin Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

KAHRAMANMARAŞ merkezli, 'asrın felaketi' olarak nitelendiren 6 Şubat depremlerine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. 1400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Siteleri'nin yıkılma anı ile Azerbaycan Bulvarı'ndaki marketten bir kişinin kaçması, 25 saniye sonra dükkanın bulunduğu binanın yerle bir olması kameralara yansıdı.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te saat 04.17'de merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çok sayıda bina yerle bir olurken, 9 saat 7 dakika sonra saat 13.24'te bu kez merkez üssü Elbistan olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Resmi rakamlara göre 53 bin 237 kişinin yaşamını yitirdiği, 107 bin 213 kişinin de yaralandığı depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta o geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
IŞIK PATLAMALARI KAMERADA
Görüntülerde, yüksek katlı binaların yerle bir olması ile yıkım sonrası oluşan toz bulutları yer aldı. Görüntülerde ayrıca insanları panik anları, araçları ile şehri terk etmeleri kameralara yansıdı. Depremin başlaması ile oluşan ışık patlamaları da kameralar tarafından kaydedildi. Şehrin hakim tepelerinde kameraya yansıyan görüntülerde; depremle ile ışık patlamaları ve elektrik kesintisi görüldü.
EBRAR SİTESİLERİ'NİN YIKILMA ANI
Depremin simgelerinden olup, 1400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Siteleri'nin yıkılma anı da kameralarca kaydedildi. Görüntülerde; önce D Blok, ardından da karşısında C Blok ile diğer bloklar yıkılarak etrafı toz bulutu kapladı. Toz bulutunun dağılması ile ortaya çıkan enkaz, depremin yıkıcılığını da gözler önüne serdi.
25 SANİYE FARKLA HAYATTA KALDI
Diğer bir görüntü de Azerbaycan Bulvarı'nda kaydedildi. Marketteki bir kişi, deprem başladıktan 7 saniye sonra kendisini dışarı attı. Görüntülerin devamında marketin bulunduğu bina, 25 saniye sonra yerle bir oldu. Başka görüntülerde de özel halk otobüsü ile TIR'ın sallanması, ardından TIR şoförünün araçtan inip, kaçması yer aldı. Görüntülerde ayrıca ilk depremden 11 dakika sonra, saat 04.28'de yaşanan artçı ve depremzedelerin bu sırada aydınlatma direğine tutunması yer aldı. (DHA)
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