Kahramanmaraş'ın Kurtuluşu Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kahramanmaraş'ın Kurtuluşu Kutlandı

12.02.2026 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş Valisi ve Belediye Başkanı, kurtuluşun 106. yıl dönümünde kutlama mesajı yayımladı.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ve Büyükşehir Belediye Başkanı Milletvekili Fırat Görgel, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Ünlüer mesajında, 12 Şubat'ın halkın "Hür yaşadım, hür yaşarım" diyerek esareti reddeden bir şehrin, inancıyla, cesaretiyle ve sarsılmaz iradesiyle yazdığı şanlı bir destanın adı olduğunu belirtti.

Kahramanmaraş'ta yazılan bağımsızlık ateşinin yalnızca şehrin değil hürriyetinden vazgeçmeyen bir milletin kaderini aydınlattığını vurgulayan Ünlüer, "Depremlerin ardından devletimizin tüm imkanları seferber edilerek Kahramanmaraş'ta kapsamlı bir ihya ve inşa süreci başlatılmıştır. Devlet-millet dayanışmasıyla yürütülen bu çalışmalar, 12 Şubat ruhunun bugün de diri olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Güvenli, sağlam ve modern konutlarla birlikte hemşehrilerimiz yeniden sıcak yuvalarına kavuşmakta, şehir hayatı adım adım normalleşmektedir." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Görgel de 106 yıl önce kentteki her evin cepheye, sokakların mücadele alanına döndüğünü belirtti.

Yaşlısından gencine her ferdin vatan için seferber olduğunu aktaran Görgel, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş halkı, tüm imkansızlıklara rağmen bağımsızlıktan asla taviz vermemiştir. Böyle şanlı bir tarihe sahip olan bir şehrin evladı olmaktan, atalarımızın mirasını yaşatmaktan büyük bir onur duyuyoruz. 12 Şubat yalnızca bir kurtuluş günü değil; inancın, fedakarlığın ve vatan sevgisinin destana dönüştüğü tarihi bir dönüm noktasıdır. 106 yıl önce bu kadim şehirde yakılan bağımsızlık ateşi, Anadolu'nun dört bir yanına umut olmuş, milletimizin istiklal yürüyüşünü hızlandırmıştır. Kahramanmaraş, esareti reddeden bir milletin kararlılığını tüm dünyaya ilan ettiği şehirlerden biri olmuştur."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ın Kurtuluşu Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dönüşü alamayan zabıta aracı denize böyle uçtu Dönüşü alamayan zabıta aracı denize böyle uçtu
Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları ilk kez duyurdu Depremzedelere faizsiz ev fırsatı Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları ilk kez duyurdu! Depremzedelere faizsiz ev fırsatı
Komşu ülkede kaydedilen görüntü dünya gündemine bomba gibi düştü Komşu ülkede kaydedilen görüntü dünya gündemine bomba gibi düştü
Real Madrid’in yıldızları yemekte Hesabı sadece iki kişi ödedi Real Madrid'in yıldızları yemekte! Hesabı sadece iki kişi ödedi
Rihanna’yı markette gören kadın şaşkınlığını gizleyemedi Rihanna'yı markette gören kadın şaşkınlığını gizleyemedi
Bütün dünya En-Nesyri’yi konuşuyor Bütün dünya En-Nesyri'yi konuşuyor

10:34
Aguero, Messi’yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
Aguero, Messi'yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
10:24
Icardi sevgilisini mi aldattı Milyonlar izlenen öpüşme videosuna zehir zemberek yanıt
Icardi sevgilisini mi aldattı? Milyonlar izlenen öpüşme videosuna zehir zemberek yanıt
10:15
İnfial yaratan görüntü: Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal bir çağrıda bulundu
İnfial yaratan görüntü: Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal bir çağrıda bulundu
09:30
Global kripto borsalarına yeni erişim engelleri gündemde
Global kripto borsalarına yeni erişim engelleri gündemde
09:15
DEM Parti-Erdoğan görüşmesi sonrası ilk açıklama
DEM Parti-Erdoğan görüşmesi sonrası ilk açıklama
09:04
Yaptırmayan kontak çeviremeyecek Zam geldi, primler 300 bin lirayı aştı
Yaptırmayan kontak çeviremeyecek! Zam geldi, primler 300 bin lirayı aştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 10:50:40. #7.11#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ın Kurtuluşu Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.