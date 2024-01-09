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Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde saat 22.20'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuz durum olmadığı belirtilirken, AFAD ve ilgili kurumlar saha taramaları için çalışmalara devam ediyor.

Kahramanmaraş\'ın Nurhak ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
09.01.2024 - 23:51,
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Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde saat 22.20'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Nurhak olan 4,1 büyüklüğündeki sarsıntı 6,97 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Kahramanmaraş Valiliğinden depreme ilişkin yapılan açıklamada, "Nurhak ilçemizde 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Nurhak Kaymakamı Oray Güven de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilçede meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum olmadığını vurgulayarak, saha çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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