Kahramanmaraş Okul Saldırısı İddianamesi Hazır

Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlenen, 1 öğretmen ile 9 öğrencinin hayatını kaybettiği, 15 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin hazırlanan iddianamede, saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin eylemi önceden planladığı, okulun krokilerini çizdiği, dijital materyallerinde saldırıya yönelik hazırlıklar yaptığının tespit edildiği belirtildi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 43 sayfalık iddianamede, olay yeri inceleme tutanakları, güvenlik kamerası görüntüleri, otopsi ve sağlık raporları, dijital materyal incelemeleri, tanık ve mağdur ifadeleri ile kriminal raporlar delil olarak değerlendirildi.

Olay günü yapılan incelemelerde, okulun birinci katındaki koridorda saldırıda kullanılan 5 tabanca, boş şarjörler, 84 boş kovan ve çeşitli delillerin ele geçirildiği belirtilen iddianamede, saldırıyı gerçekleştiren ve olay sırasında yaşamını yitiren 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli ile annesi Peyman Pınar Mersinli "şüpheli" olarak yer aldı.

Tutuklu sanık Uğur Mersinli hakkında, 10 kişiye yönelik "olası kastla öldürme", 15 kişiye yönelik farklı niteliklerde "olası kastla yaralama" ile "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a Muhalefet" suçlarından dava açılması talep edilen iddianamede, tutuklu anne Peyman Pınar Mersinli'nin ise "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılması istendi.

Saldırganın cep telefonu ve bilgisayarında yapılan inceleme sonrası elde edilen notların ayrıntılı şekilde anlatıldığı iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Fail İsa Aras Mersinli'ye ait bilgisayar ve telefonda, silahlı saldırı olayının gerçekleştiği Ayser Çalık Ortaokulu'nun tükenmez kalemle çizilmiş krokilerine ilişkin görsellerin bulunduğu, cep telefonunda kayıtlı görsellerde olayda kullanılan Uğur Mersinli'ye ait silahlar ile fotoğraf çektiğinin, cep telefonuna 15 Nisan 2026 tarihinde saat 11.53'te Şanlıurfa ili Siverek ilçesinde meydana gelen okul saldırısına ilişkin haber görüntüsünü kaydettiğinin, yine cep telefonunda çok sayıda şiddet içerikli video kaydının tespit edildiği anlaşılmıştır. Cep telefonu üzerinde yapılan inceleme neticesinde, failin aile üyelerine yönelik de saldırı planı yaptığı ve okulda gerçekleştireceği silahlı saldırı eylemine olay tarihinden önce karar verdiği, buna ilişkin araştırmalar ve hazırlıklar yaptığı tespit edilmiştir."

İddianamede, saldırganın bilgisayarında ve telefonunda, farklı ülkelerdeki okul saldırıları, saldırganlar, el yapımı patlayıcılar ve şiddet içerikli görüntülere ilişkin çok sayıda araştırma kaydına ulaşıldığı, 11 Nisan 2026'daki saldırıyı nasıl gerçekleştireceğine ilişkin ayrıntılı planlar içeren bir belgenin tespit edildiği, belge içeriğinin saldırının gerçekleşme şekliyle genel hatlarıyla uyumlu olduğu bilgisine yer verildi.

İncelenen belgelerde failin aile üyelerine yönelik de saldırı planı yaptığı vurgulanan iddianamede, saldırganın bazı sosyal medya kullanıcılarına, "okula yönelik saldırı düzenleyeceği" yönünde paylaşımda bulunduğu, bu kişiler hakkında da ayrıca soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

Silahların muhafazası ve psikolojik destek uyarıları

Sanıkların evinde yapılan aramada çok sayıda tabanca, tüfek, şarjör ve mermi ele geçirildiğine işaret edilen iddianamede, silahların güvenliğini sağlamaya yönelik kilitli veya şifreli bir kasanın bulunmadığı, silahların kolay erişilebilir şekilde muhafaza edildiğinin değerlendirildiği kaydedildi.

İddianamede ayrıca saldırganın okul rehberlik servisinde farklı yıllarda toplam 32 bireysel görüşmeye katıldığı, 2022 ve 2024 yıllarında velilere psikolojik destek ve hastane başvurusu yönünde bildirim yapıldığı ancak bu başvuruların gerçekleştirilmediği ifade edildi.

Saldırganın daha önce kendisine zarar verme davranışları sergilediği, Aralık 2025'te hastanede yapılan değerlendirmenin ardından düzenli çocuk psikiyatrisi takibi önerildiği, buna rağmen psikiyatri polikliniğine başvurulmadığı belirtildi.

Savcılığın değerlendirmesi

İddianamede, polis başmüfettişi olan Uğur Mersinli'nin çocuğunun psikolojik durumu, silahlara ilgisi ve kendisine zarar verme davranışlarını bilmesine rağmen gerekli tedbirleri almadığı, saldırganı atış poligonuna götürdüğü, silahları kolay ulaşılabilir şekilde muhafaza ettiği ve dijital faaliyetlerini yeterince denetlemediği değerlendirmesi yapıldı.

Uğur Mersinli'nin meydana gelen ölüm ve yaralanmaları öngörebilecek durumda olduğu belirtilerek, "olası kast" hükümleri kapsamında cezalandırılması talep edildi.

Anne Peyman Pınar Mersinli'nin ise psikolojik sorunlara ilişkin uyarılara rağmen gerekli sağlık başvurularını yaptırmadığı ve gerekli dikkat ve özeni göstermediği değerlendirilerek, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan cezalandırılması istendi.

İddianamede, saldırı sırasında okula girerek saldırganı etkisiz hale getirmeye çalışan N.B'nin ise meşru savunma hükümleri kapsamında hareket ettiğinin değerlendirilmesi nedeniyle hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği kaydedildi.

Olay

Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'na 15 Nisan'da İsa Aras Mersinli tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 9 öğrenci hayatını kaybetmiş, 15 öğrenci yaralanmıştı. Olayın ardından okulda eğitime ara verilmiş, öğrencilerin eğitimlerine başka okullarda devam etmesi kararlaştırılmıştı.