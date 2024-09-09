Kahramanmaraş\'ta Okullar Yeniden Açıldı

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"Bilip de söylemememiz gereken şeyler var"

'Asrın Felaketi'nin merkezinde okullar açıldı

Depremin merkezi olan Kahramanmaraş'ta 2024-2025 eğitim-öğretim dönemi başladı

KAHRAMANMARAŞ - Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta 2024-2025 eğitim-öğretim dönemi başladı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi 6 Şubat 2023'te büyük depremin meydana geldiği Kahramanmaraş'ta da 2024-2025 eğitim-öğretim dönemi başladı. Onikişubat ilçesine bağlı Ilıca Mahallesinde çocuklar sabah erkenden okulun ilk günü sınıfları doldurdu. Çocuklar İstiklal Marşının okunması ve dün kazada şehit olan 4 asker için saygı duruşunda bulunduktan sonra sınıflara alındı.

10. sınıf öğrencisi Fatma Avcı, okullar yeniden açıldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

10. sınıf öğrencisi Ali Mert Kabak ise, öğretmenlerini çok özlediğini, yeni öğretmenlerle ve öğrencilerle tanışacağı için çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Bu yıl sınav yılı çok çalışmamız gerekecek" dedi.