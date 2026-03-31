Kahramanmaraş'ta 3 Firari Hükümlü Yakalandı

Kahramanmaraş'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 3 hükümlü yakalandı.
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışmalar kapsamında, kasten adam öldürme suçundan 25 yıl hapis cezası bulunan M.K, hırsızlık suçundan 20 yıl hapis cezası olan H.K. ile yaralama suçundan 16 yıl hapis cezasıyla aranan G.A. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
