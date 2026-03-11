Kahramanmaraş'ta 4 Büyüklüğünde Deprem

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 13.58'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Göksun ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
