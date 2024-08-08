Kahramanmaraş'ta biber salçası telaşı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta biber salçası telaşı

Kahramanmaraş'ta geçmişten günümüze yemeklere tat verip sofraları süsleyen ve kentin geleneksel lezzetlerinden biri haline gelen biber salçasının yapım telaşına başladı. Biberiyle ünlü Kahramanmaraş'ta kışlık hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar salça üretimine hız verdi. Aroması, tadı ve besin değeri yüksekliği ile bilinen biber salçası yemeklerin vazgeçilmezleri arasında.

08.08.2024 21:23
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Kahramanmaraş'ta biber salçası telaşı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta geçmişten günümüze yemeklere tat verip sofraları süsleyen ve kentin geleneksel lezzetlerinden biri haline gelen biber salçasının yapım telaşına başladı.

Biberiyle ünlü Kahramanmaraş'ta kışlık hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar salça üretimine hız verdi. Aroması, tadı ve besin değeri yüksekliği ile bilinen biber salçası yemeklerin vazgeçilmezleri arasında. Kahramanmaraş'taki tarlalardan toplanan biberler Pazar yerlerine getirilerek çuval çuval satılıyor. Kimi vatandaş evlerinde kendi imkanlarıyla salça çıkarırken, kimisi de küçük işletmelere gelip kışlık salçasını alıyor. Kilogramı 20 liradan satılan biberin makine çekimi ise 4 lira. Çekilen salça evlerin damlarında kurutularak bir yıl boyunca tüketilecek halde hazırlanıyor. Küf ve bakteriyi geç tutması ve tamamen ev yapımı olması yönünden sağlıklı bir besin olarak kabul edilen geleneksel ev yapımı salça, yıllardır mutfakların vazgeçilmezi olmayı sürdürüyor. Salça üreticisi Niyazi Güneş, "Tarladan taze gelen biberler isteyen buradan alıp gidiyor, isteyen ise bizim makinamızda geçirip çekilmişi alıp gidiyor. Biber şuanda 20 liradan satılıyor 4 lirada bizim çekim ücretimiz var. Önceki yıl deprem nedeniyle işler sakindi ancak bu yıl hareketlilik var" dedi.

Müşteri Hasan Çuhadar, "Biz burada gördük aldık ve çektirdi dama bırakıp kuruttuktan sonra dolabımıza yerleştirdik" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta biber salçası telaşı - Son Dakika

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