Kahramanmaraş'ta Cinayet Davasında 18 Yıl Hapis - Son Dakika
Kahramanmaraş'ta Cinayet Davasında 18 Yıl Hapis

05.03.2026 17:58
Mesut Kazancı'nın ölümüne sebep olan Gül Ahmet Irmalı, mahkemece 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kahramanmaraş'ta "su isteme" nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada Mesut Kazancı'yı öldürdüğü öne sürülen tutuklu sanık, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Gül Ahmet Irmalı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktulün yakınları ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulunurken, tutuksuz sanıklar V.D, A.H, Y.Ü, H.D. ve E.N. duruşmaya katılmadı.

Mahkemede son sözleri sorulan tutuklu sanık Irmalı, olayı başından sonuna kadar anlattığını belirterek, aileyi tanımadığını ve olay yerine araç satmak amacıyla gittiğini söyledi.

Bir anda kavganın içinde kaldığını ifade eden Irmalı, "Mesut beni kendisini darbedenlerden sandığı için bana vurdu, ben de ona vurdum. Amacım kesinlikle öldürmek değildi, çok pişmanım." dedi.

Maktulün annesi Gül Kazancı ise adalete güvendiğini belirterek, "Ben adalet istiyorum. Başka Mesutlar ölmesin, başka anneler ağlamasın." ifadelerini kullandı.

Maktulün eşi Sena Kazancı da adaletin yerini bulmasını istediğini belirterek, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Mesut Kazancı'nın babası Ahmet Kazancı ise olayla ilgili yalnızca bir sanığın tutuklu bulunduğunu belirterek, diğer sanıkların da tutuklanmasını istedi. Kazancı, "Keşke oğlum onların uyuşturucu ticaret yaptığını görmeseydi, keşke oraya gitmeseydi." diye konuştu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Gül Ahmet Irmalı'nın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, tutuksuz sanıklar V.D, A.H, Y.Ü. ve E.N'ye "haksız tahrik altında kasten yaralama" suçundan ayrı ayrı 4 ay 15 gün, H.D'ye ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 1 ay 20 gün hapis cezası verdi.

Kararın ardından maktul yakınları karara tepki gösterdi. Adliye dışında yaşanan gerginlik ise polis ekiplerinin müdahalesiyle yatıştırıldı.

Olay

Dulkadiroğlu ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'nde 6 Eylül 2024'te, bir fabrikanın önünde Mesut Kazancı'nın fabrika çalışanlarından su istemesi üzerine çıkan tartışma kısa sürede sopalı kavgaya dönüşmüştü. Kavga sırasında Mesut Kazancı, aldığı sopa darbeleriyle ağır yaralanmış, kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Kaynak: AA

