Kahramanmaraş'ta deprem faciasında yıkılan apartman davası devam ediyor - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta deprem faciasında yıkılan apartman davası devam ediyor

Kahramanmaraş\'ta deprem faciasında yıkılan apartman davası devam ediyor

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde Serdarbey Apartmanı'nın yıkılması ve 48 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin 1 tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık Ali Serdar Kazancı'nın tahliyesine karar verilirken, duruşma 19 Eylül'e ertelendi.

16.05.2024 16:25
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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde Serdarbey Apartmanı'nın yıkılması ve 48 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin 1 tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ali Serdar Kazancı, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Kazancı, savunmasında önceki beyanlarını tekrar ederek beraatını talep etti.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, tutuklu sanık Kazancı'nın tahliyesini ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak Kazancı'nın yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi.

Heyet, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 19 Eylül'e erteledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi'ndeki Serdarbey Apartmanı'nda 48 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta deprem faciasında yıkılan apartman davası devam ediyor - Son Dakika

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