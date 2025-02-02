Kahramanmaraş'ta Depremzede Hayatının Zorluklarını Anlatıyor

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HABER: Mehmet OFLAZ - Mehmet Duran ÖZKAN

(KAHRAMANMARAŞ) - Depremin 2. yılında Kahramanmaraş'ta 21 metrekare konteyner kentte yaşayan depremzedeler, ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Konteyner kentte yaşamanın zor olduğunu belirten 57 yaşındaki depremzede Fatma Karafilik, "Kronik rahatsızlığım var. Hastaneler çok uzak, gidip-gelme sorunumuz oluyor" dedi. Depremzede bir kadın da "Hiçbir beklentimiz yok. TOKİ'den evlerimiz çıktı da neyle ödeyeceğiz, ödeyecek durum yok. Burada ölsem gitsem para yok araba tutacak" diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 2 yıl geçti. Depremde en az 53 bin 725 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı. Depremler sırasında 11 ilde binlerce konut yıkıldı.

ANKA Haber Ajansı, depremin 2. yılında deprem bölgesini gözlemledi, Kahramanmaraş Sakarya Konteyner Kent'te yaşayan depremzedelerle görüştü, depremzedelerin sorunlarını dinledi.

"Belediyeye gidiyoruz sonuç yok"

Konteyner kentte yaşayan 57 yaşındaki Fatma Karafilik, depremde müstakil iki katlı evlerinin orta hasar aldığını anlatarak, "Deprem olalı iki yıl oldu. İki yıldır burada oturuyoruz. Rahatsızlıklarımız var. Küçücük yerde olmuyor. Orta hasarlı evimiz için yerinde dönüşüme ilişkin başvurduk. Olumlu/olumsuz cevap vermelerini bekliyoruz. Belediyeye gidiyoruz sonuç yok. Eviniz için yerinde dönüşüme başvurdunuz yapılacak veya yapılmayacak denilsin. Allah devletimizden razı olsun ama küçücük ortamda iki yıldır otura otura sıkıldık, bunaldık" diye konuştu.

Karafilik, hastaneye giderken ulaşım sorunu yaşadığını da belirterek, şunları söyledi:

"İki yıldır kronik rahatsızlığım var. Hastaneler çok uzak, gidip-gelme sorunumuz oluyor. Mesela hastaneye gitsem iki tane dolmuş değiştiriyorum. Gidiş-geliş toplam 4 kez dolmuşa biniyorum. Bir emekli maaşıyla geçiniyoruz. Üniversiteyi bitiren kızım işsiz, iş bulamıyor. Nereye başvurduysa bir sonuç alamadı. Küçük oğlumu da işten çıkardılar o da iş arıyor."

Depremzede bir kadın da talebinin bir an önce ev sahibi olmak ve herkesin evine yerleşmesi olduğunu ifade etti.

"Seçim yüzünden sadece bin lira para verdiler"

75 yaşındaki Zöhre Saçma ise eşiyle birlikte enkaz altından 4 gün sonra çıkarılabildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"O gün çıkmasaydık, ölürdük. Soğuktan, susuzluktan... Ben şeker ve tansiyon hastasıyım. Kimse nasılsın bile demedi? Geçen yetkiler geldiğinde çamaşır koyacak çekmeceli dolap istedim. Ne getirdiler, ne götürdüler. Durumumu da anlattım. Ben kimseden bir yardım görmedim. Depremden beri sadece bin lira para verdiler o da seçim yüzünden. Benim kulağım cihazla duyuyor. O bu para verdi cihazı öyle aldım."

Başka bir depremzede kadın da "Hiçbir beklentimiz yok. TOKİ'den evlerimiz çıktı da neyle ödeyeceğiz, ödeyecek durum yok. Burada ölsem gitsem para yok araba tutacak" dedi.