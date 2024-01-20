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Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi davası başladı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi davası başladı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Ebrar Sitesi N Blok'ta 80 kişinin ölümüyle ilgili 4 sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşmada tutuklu sanıklar SEGBİS ile bağlanırken, diğer tutuklu sanıkların SEGBİS sorunu nedeniyle duruşmaya katılamadığı belirtildi. Sanıkların tutukluluğu devam ederken, duruşma 3 Nisan'a ertelendi. Müşteki avukatları ise yeterli bulmadıkları raporun tekrar hazırlanması için mahkemeye başvurdu.

Kahramanmaraş\'ta Ebrar Sitesi davası başladı
20.01.2024 - 01:11,  Güncelleme: 01:13
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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Ebrar Sitesi N Blok'ta 80 kişinin ölümüyle ilgili 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu T.T. ve A.Ö. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Diğer tutuklu sanıklar A.Ö. ve A.D. ise SEGBİS'teki sorun nedeniyle duruşmaya katılamadı. Duruşmada müşteki ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Sanık T.T, savunmasında, inşaattan anlamadığını ve inşaatın yapımıyla ilgisinin olmadığını savunarak, suçlamaları kabul etmedi, beraatini istedi.

Sanık A.Ö. de ailesi ve kendisinin de depremzede olduğunu dile getirerek, "1997 yılındaki yönetmeliğe göre binanın bu felakete dayanması imkansız. 10 aydır burada ağır psikolojik ilaçlar kullanmaktayım. Ailem dışarıda perişan durumda." dedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluğunun devamına ve duruşmanın 3 Nisan'a ertelenmesine karar verdi.

Müşteki avukatlarından Mustafa Yıldız, duruşma sonrası gazetecilere, yeterli bulmadıkları raporun bir teknik üniversitesince tekrar hazırlanması için mahkemeye başvurduklarını söyledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca, depremde yıkılan merkez Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi 64004 Sokak'taki 80 kişinin öldüğü binayla ilgili şüpheliler A.D, A.Ö, M.T, A.Ö. ve T.T. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan hazırlanan iddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmiş, sanıklar için 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası talep edilmişti. Bu arada, iddianamede adı geçen M.T'nin firari olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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