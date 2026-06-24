Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi Davası Devam Ediyor

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi E Blok'ta 84 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 2'si firari 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, başka bir dosyadan tutuklu bulunan ve bu davada tutuksuz yargılanan sanık Tevfik Tepebaşı, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada müşteki ile sanık avukatları hazır bulunurken, diğer sanıklar duruşmaya katılmadı.

Tanık Ç.K, Ebrar Sitesi'ndeki yapıların muhasebe işlerini yürüttüğünü belirterek, "Burayı Tevfik Tepebaşı, Atilla Öz, Ahmet Doğan ve Mustafa Timurbanga yaptı. Her biri farklı bloklarla ilgileniyordu. Ancak E Blok'u kimin yaptığını bilmiyorum. Benim muhatabım Tevfik Tepebaşı'ydı, ücretimi ondan alırdım. E Blok'la herhangi bir ilgim yoktur." dedi.

Tanık E.I, sitenin elektrik işlerini yaptığını ifade ederek, "Kendi aralarında blokları paylaşıyorlardı. Yüzde 90 oranında bu binaları Atilla Öz, Tevfik Tepebaşı, Mustafa Timurbanga ve Ahmet Doğan yaptı. Ben işi Atilla Öz'den aldım, ödemelerimi de o yaptı." diye konuştu.

Kapı ve pencere doğrama işlerini yaptığını belirten tanık S.T. de E Blok'u Tevfik Tepebaşı'nın yaptığını hatırladığını belirterek, yaptıkları işlerin karşılığındaki ödemeleri de bu kişiden aldığını söyledi.

Tanık N.K. ise E Blok'ta sıvacı olarak çalıştığını, binanın yapımında Tevfik Tepebaşı ve Atilla Öz'ün bulunduğunu, işçilik ücretlerini Atilla Öz'den aldığını ifade etti.

Sanık Tevfik Tepebaşı savunmasında, tanık beyanlarındaki aleyhe hususları kabul etmediğini belirterek, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 8 Ocak 2027'ye erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.