Kahramanmaraş'ta Fabrika Yangını

KAHRAMANMARAŞ'ta bir çırçır fabrikasında çıkan yangında büyük çapta zarar oluştu.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir çırçır fabrikasında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Atölye bölümünden yükselen dumanları görenlerin ihbarı fabrikaya itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. Yangında fabrikada büyük çapta zarar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)