KAHRAMANMARAŞ'ta bir çırçır fabrikasında çıkan yangında büyük çapta zarar oluştu.
Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir çırçır fabrikasında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Atölye bölümünden yükselen dumanları görenlerin ihbarı fabrikaya itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. Yangında fabrikada büyük çapta zarar oluştu.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)
Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta Fabrika Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?