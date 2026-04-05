Ertan Torunoğulları\'ndan Galatasaray\'a: Kavga gerekiyorsa gerekeni yaparız

Fenerbahçeli yönetici Ertan Torunoğulları, Süper Lig'de 1-0 kazanılan Beşiktaş derbisinin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Alınan galibiyeti değerlendiren Ertan Torunoğulları, şampiyonluk yarışı hakkında da konuşarak, "Bize inanan taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Centilmence bir maç oldu. Daha önce maçı koparabilirdik ama futbol bu. 3 puan güzel, yolumuza devam ediyoruz. Takımımıza ve oyuncularımıza inanıyoruz. Rakip takım, her puan kaybettiğinde gündemi değiştirmek için her şeyi yapıyor. Taraftarlarımız rahat olsun. Biz her maçlarını takip edeceğiz! Biz sahada olmak istiyoruz, kavga etmek istemiyoruz! Türk futbolunu germek istemiyoruz ama hakemler etkileniyor! Takipçisi olacağız! Kavga etmek istemiyoruz ama kavga gerekiyorsa, biz de gerekeni yaparız!" dedi.
Sözlerine devam eden Ertan Torunoğulları "VAR odasına gözlemci için başvurduk ama Beşiktaş neden bilemiyorum, onlar başvurmadı. Penaltıyı izlemedim, onun yorumunu akşam yorumcular yapar." ifadelerini kullandı.
Transfer dönemi sonrası kendisine gelen tepkiler üzerine konuşan Torunoğulları, "Fenerbahçe kimi alsa kötü, rakip takımlar alınca iyi oluyor. Bizim bugün 4-5 net pozisyonumuz vardı. Cherif normalde o pozisyonları atardı. Sonradan girdiği için tam ısınmamış olabilir." yorumunu yaptı.
Ayreıca şampiyonluk sorusuna yanıt veren Ertan Torunoğulları "Matematiksel olarak şansımız devam ediyor. Fenerbahçe şampiyon olacak." şeklinde konuştu.
