Ertan Torunoğulları'ndan Galatasaray'a: Kavga gerekiyorsa gerekeni yaparız
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ertan Torunoğulları'ndan Galatasaray'a: Kavga gerekiyorsa gerekeni yaparız

Haberin Videosunu İzleyin
05.04.2026 23:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Fenerbahçeli yönetici Ertan Torunoğulları, Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulunarak Galatasaray'a göndermede bulundu. Galatasaray'ın oynadığı maçlara değinen Torunoğulları, Rakip takım, her puan kaybettiğinde gündemi değiştirmek için her şeyi yapıyor. Taraftarlarımız rahat olsun. Biz her maçlarını takip edeceğiz! Kavga etmek istemiyoruz ama kavga gerekirse gerekeni yaparız'' dedi.

Fenerbahçeli yönetici Ertan Torunoğulları, Süper Lig'de 1-0 kazanılan Beşiktaş derbisinin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

''KAVGA GEREKİYORSA GEREKENİ YAPARIZ''

Alınan galibiyeti değerlendiren Ertan Torunoğulları, şampiyonluk yarışı hakkında da konuşarak, "Bize inanan taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Centilmence bir maç oldu. Daha önce maçı koparabilirdik ama futbol bu. 3 puan güzel, yolumuza devam ediyoruz. Takımımıza ve oyuncularımıza inanıyoruz. Rakip takım, her puan kaybettiğinde gündemi değiştirmek için her şeyi yapıyor. Taraftarlarımız rahat olsun. Biz her maçlarını takip edeceğiz! Biz sahada olmak istiyoruz, kavga etmek istemiyoruz! Türk futbolunu germek istemiyoruz ama hakemler etkileniyor! Takipçisi olacağız! Kavga etmek istemiyoruz ama kavga gerekiyorsa, biz de gerekeni yaparız!" dedi.

''BEŞİKTAŞ BAŞVURMADI''

Sözlerine devam eden Ertan Torunoğulları "VAR odasına gözlemci için başvurduk ama Beşiktaş neden bilemiyorum, onlar başvurmadı. Penaltıyı izlemedim, onun yorumunu akşam yorumcular yapar." ifadelerini kullandı.

''TAM ISINMAMIŞ OLABİLİR''

Transfer dönemi sonrası kendisine gelen tepkiler üzerine konuşan Torunoğulları, "Fenerbahçe kimi alsa kötü, rakip takımlar alınca iyi oluyor. Bizim bugün 4-5 net pozisyonumuz vardı. Cherif normalde o pozisyonları atardı. Sonradan girdiği için tam ısınmamış olabilir." yorumunu yaptı.

''FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLACAK''

Ayreıca şampiyonluk sorusuna yanıt veren Ertan Torunoğulları "Matematiksel olarak şansımız devam ediyor. Fenerbahçe şampiyon olacak." şeklinde konuştu.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • İskender Asyalı İskender Asyalı:
    sahte yıldızlı sahte penaltılı takımın yöneticisi 123 23 Yanıtla
  • Ender Murat Ender Murat:
    Sonuna kadar fenerbahce 22 98 Yanıtla
  • Osman Kaya Osman Kaya:
    Penaltıyı izleseydin şaşardık. İzleyipte izlemedim demekte ayıptır. Çünki penaltı değil diyemiyirsunuz. Fb nin yenmesi yenilmesi olayı değil bu. BJK'nin emeğine yazık. Tamam yarıştan kopmuş yada koparılmış olabilir ama Kaç haftadır Adamların emeği gasp ediliyor. Türk futbolu adına utanç verici 67 9 Yanıtla
  • EOS BEY EOS BEY:
    Fenerbahçe de Yönetici mi yokta bu adam konuşuyor. 42 9 Yanıtla
  • Tekin Guel Tekin Guel:
    Ağzı olan konuşuyor. ABD sarı civciv var galiba akraban oda sallıyor. 41 8 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 10:54:59. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.