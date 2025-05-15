Kahramanmaraş’ta Geleneksel Oyun Şenliği

Kahramanmaraş'ta geleneksel çocuk oyunlarının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla şenlik düzenlendi.

Dulkadiroğlu Kaymakamlığı ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Milli İrade Meydanı'nda "Kahraman Şehrin Oyun Mirası Projesi" kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, 40 farklı atölyede geleneksel oyunlar oynandı.

Programda, geleneksel oyun sergisi de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Katılımcılara, pamuk şekeri ve rüzgar gülü dağıtılan etkinlik, proje kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere bisiklet ve kırtasiye setleri gibi çeşitli hediyelerin verilmesiyle sona erdi.