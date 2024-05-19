Kahramanmaraş\'ta Gençlik Haftası kapsamında tekvando turnuvası düzenlendi

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Kahramanmaraş'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında tekvando turnuvası düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Batıpark Spor Kompleksi'nde gençler kategorisinde gerçekleştirilen turnuvaya il genelindeki 6 spor kulübünden 50 sporcu katıldı.

Turnuvada, kızlar kategorisinde 42 kilogramda Döndü Bahçe, 44 kilogramda Bahar Özal, 46 kilogramda Ayşe Sena Ünsal, 49 kilogramda Eylül Mazı, 55 kilogramda Ayşe Bengü Bilgili, 59 kilogramda Ayşenur Calakcı, 68 kilogramda Hatice Nur Dere, erkelerde ise 55 kilogramda Muhammed Enes Avşar, 59 kilogramda Yusuf Sina Gök, 63 kilogramda Ramazan Harlar, 73 kilogramda Durdu Mehmet Güzel ve 78 kilogramda Efe Doğan şampiyon oldu.

Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.