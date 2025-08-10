Kahramanmaraş'ta İki Kişi Ormanda Kurtarıldı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde ormanda ayağı kırılan 2 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kılavuzlu Barajı bölgesinde doğada gezintiye çıkan Y.Ç, arazide düşerek yaralandı.

Şahsın yetkililerden yardım istemesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Barajı botla geçen itfaiye ekipleri, Y.Ç'ye ulaşıp bulunduğu yerden sedyeyle alarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Hastaneye kaldırılan Y. Ç'nin ayağının kırık olduğu tespit edildi.

Öte yandan Suçatı Mahallesi'nde de ormanlık arazide düşerek ayağını kıran bir kişi daha itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.