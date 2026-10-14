Kahramanmaraş'ta inşaat alanından yayılan kötü kokudan etkilenen 20 öğrenci hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta inşaat alanından yayılan kötü kokudan etkilenen 20 öğrenci hastaneye kaldırıldı

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Kahramanmaraş\'ta inşaat alanından yayılan kötü kokudan etkilenen 20 öğrenci hastaneye kaldırıldı
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, inşaat alanından yayılan kötü kokudan etkilenen iki ortaokulda eğitim gören 20 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, inşaat alanından yayılan kötü kokudan etkilenen iki ortaokulda eğitim gören 20 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Zekeriya Tanrıverdi İmam Hatip Ortaokulu ve Şehit Ahmet Gülbahar Ortaokulu'nda eğitim gören bazı öğrenciler, okulların yanındaki inşaat alanından yayılan kötü koku nedeniyle rahatsızlandı.

Okul yönetimleri, öğrencileri binalardan tahliye ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, özel donanımlı itfaiye, zabıta, AFAD ve doğal gaz dağıtım firması ekipleri sevk edildi.

Nefes almakta güçlük çeken ve öksüren 20 öğrenci, ilk müdahalelerinin ardından tedbir amaçlı kentteki hastanelere kaldırıldı.

İlgili kurumların bölgede yaptığı incelemelerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, kokunun kaynağı olduğu değerlendirilen bir varile el koydu ve inşaat çalışmalarını durdurdu.

Her iki okulda eğitime tedbir amaçlı bugün ara verildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta inşaat alanından yayılan kötü kokudan etkilenen 20 öğrenci hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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