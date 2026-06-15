Jandarma Teşkilatı 187. yıl dönümünü Kahramanmaraş'ta kutladı - Son Dakika
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Jandarma Teşkilatı 187. yıl dönümünü Kahramanmaraş'ta kutladı

15.06.2026 11:26
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Kahramanmaraş’ta İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen törenle Jandarma Teşkilatı’nın 187. kuruluş yıl dönümü kutlandı. Komutan Gemalmaz, gece gündüz huzur ve güvenlik için çalıştıklarını vurguladı.

Kahramanmaraş'ta Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Gemalmaz, törende yaptığı konuşmada, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 187'nci yıl dönümünü kutlamanın onur, mutluluk ve heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

Jandarmanın kuruluşundan bu yana ülkenin dört bir yanında gece gündüz demeden, her türlü zorlu koşulda huzur ve güvenlik için görev yaptığını belirten Gemalmaz, bundan sonra da aynı anlayışla hizmet etmeye devam edeceğini ifade etti.

Törene, il jandarma komutan yardımcıları, şehit yakınları, gaziler, jandarma personeli ile ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Jandarma, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jandarma Teşkilatı 187. yıl dönümünü Kahramanmaraş'ta kutladı - Son Dakika

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