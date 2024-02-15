Kahramanmaraş'ta Kaçakçılık Operasyonunda 2 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Kaçakçılık Operasyonunda 2 Kişi Yakalandı

Kahramanmaraş\'ta Kaçakçılık Operasyonunda 2 Kişi Yakalandı

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele kapsamında M.V. isimli şüpheliden bin 210 adet gümrük kaçağı sigara ile H.Ç. isimli şüpheliden ise 23 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Yakalanan iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

15.02.2024 15:59
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Kahramanmaraş'ta polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 2 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele kapsamında M.V. isimli şüpheliden bin 210 adet değişik markalarda gümrük kaçağı sigara yakalandı.

H.Ç. isimli şüpheliden ise 23 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Yakalanan iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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