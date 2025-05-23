Kahramanmaraş\'ta Kaza Güvenlik Kamerasında

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA
Kahramanmaraş'ta Esra Baran'ın hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; ilerleyen halk otobüsüne arkadan gelen otomobil çarpıyor. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otobüsün şoförü, park halindeki araçlara çarpmamak için ani manevra yapıyor.
Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ,
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