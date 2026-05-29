Kahramanmaraş'ta Nehirde Kaybolan Adam İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

29.05.2026 11:18
62 yaşındaki S.A'nın nehirde kaybolması üzerine arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde nehirde kaybolan 62 yaşındaki S.A'nın bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.

Sarıgüzel Mahallesi Ceyhan Nehri Savruk Şelalesi mevkisinde dün akrabalarıyla balık tutarken dengesini kaybederek suya düşen S.A'yı arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başladı.

AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ve Adıyaman'dan gelen polis su altı arama kurtarma ekipleri bölgede çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, su altında ve nehir üstü çevresinde arama yapıyor.

Kaynak: AA

